الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، الجمعة، أنه سيستخدم كل الخيارات المتاحة له في حال كررت تركيا استفزازاتها أحادية الجانب.



ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، في بيان، لقبول دعوة قبرص للحوار لتسوية الخلافات البحرية، والامتناع عن انتهاك الحقوق السيادية لقبرص.



وأكد الاتحاد الأوروبي تضامنه "بشكل كامل" مع اليونان وقبرص، وطالب باحترام سيادتهما وحقوقهما،وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وجاء في البيان: "ندعو لمؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرقي المتوسط وندعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية لبدء الاتصالات لتنظيمه".



وأضاف "في حال تكرار تركيا لعملياتها أحادية الجانب أو استفزازاتها فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الخيارات المتاحة له".



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد حذروا تركيا من أن بروكسل قد تفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص واليونان.



وردا على قمة الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت، الخميس، قالت الخارجية التركية إن "تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بنّاء. على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن بأنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات".



وخفت حدة التوترات في شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة منذ أن اتفقت أنقرة وأثينا على عقد محادثات الشهر الماضي.