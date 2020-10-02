مذيع المناظرة الأولى: ترامب وبايدن لم يتصافحا قبل المناظرة

أعرب المذيع الأمريكي كريس والاس الذي أدار المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، عن ارتياحه بسبب عدم مصافحة ترامب لبايدن قبل المناظرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.



جاء ذلك بعد إعلان ترامب أن نتائج الفحص له ولزوجته ميلانيا أظهرت إصابتهما بفيروس (كورونا) وأنهما دخلا العزل الطبي في البيت الأبيض وهو ما جاء عقب الإعلان عن إصابة هوب هيكس أحد مستشاري ترامب المقربين بالفيروس وكان معه على متن طائرة الرئاسة الأولى ضمن فريق من مساعدي ترامب في رحلة المناظرة وبعدها بيوم في الحشد الانتخابي في ولاية مينيسوتا.



وقال والاس -في تصريح اليوم الجمعة- إن المفوضية الخاصة بالمناظرات الانتخابية كانت قد قررت أنه لن تكون هناك مصافحة قبل بدء المناظرة، التي أقيمت بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وقال "شكرا للرب على ذلك.. إن الرجلين كانا يقفان على منصتين تبتعد كل منهما عن الأخرى بمسافة ثمانية أقدام"، وأكد أنه لم يقترب من ترامب بأكثر مما كان يظهر على شاشة التلفزيون.



ومن جهة أخرى، أفادت تقارير بأن بايدن اقترب من موقع والاس بعد ختام المناظرة ، وأنه سيتلقى نتيجة فحصه لاحقا اليوم.