«جارديان»: إصابة ترامب بكورونا كانت متوقعة

اعتبرت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، كانت متوقعة بعدما قلل ترامب من خطورة الوباء على الرغم من وفاة أكثر من 200 ألف أمريكي جراء الإصابة بهذا المرض.

وأضافت الصحيفة أن ما يحدث لترامب مشابه تماما لما حدث لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، قائلة: "اخترق الوباء الذي وصفه ترامب بالعدو الخفي البيت الأبيض"، متوقعة أن يصبح هذا الحدث أكبر "مفاجأة أكتوبر" في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت "جارديان" إن خبر إصابة ترامب وزوجته بكورونا جاء بعدما زعم ترامب بأن الوباء "سيختفي بأعجوبة"، واعترافه للصحفي المخضرم بوب وودورد أنه قلل من خطورة الوباء عمدا، وفشله في تطوير استراتيجية فحص وطنية، ورفضه ارتداء الكمامات لشهور.

من جهته، قال أخصائي أمراض الرئة، الدكتور فين جوبتا لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية: "تغير السباق الرئاسي بشكل جذري الليلة، لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من التجمعات الشخصية خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم، وأعتقد أن هناك أمر مقلق، فإذا ظل ترامب بدون أعراض، فقد يستخدمه للحد من خطورة الوباء".

وأضاف جوبتا: "كان من الممكن ألا يحدث هذا، إذا التزموا بالإجراءات الوقائية اللازمة، ولم يذهبوا لهذه التجمعات".

وتابع: "كان لابد أن يحدث ذلك، بالتأكيد كان المرض سينتقل جوا حتى إذا كان مكانا في الهواء الطلق، فبدون ارتداء كمامات، وعدم الالتزام بالتباعد، ماذا كانوا يتوقعون أن يحدث".

ونوهت الصحيفة إلي أن الكشف عن إصابة ترامب وزوجته ميلانيا أثار مخاوف بشأن منافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، الذي شاركه في منصة مناظرة الثلاثاء الماضي، رغم أنهما لم يتصافح، ولم يرتد الكثير من المشاهدين للمناظرة أقنعة في القاعة.

وقال مايلز تايلور، كبير موظفي وزارة الأمن الداخلي سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب أن نتمنى جميعًا أن يتعافى رئيسنا والسيدة الأولى. لكن هذا أيضًا مصدر قلق خطير للأمن القومي - ونتيجة مقلقة لنهج البيت الأبيض المتساهل تجاه هذا الوباء القاتل".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك علامة استفهام ضخمة تلقي بظلالها على المناظرة الرئاسية الثانية المقررعقدها في 15 أكتوبر الجاري، ربما يمكن لترامب، إذا كان جيدًا بما يكفي أن يشارك فعليا. ورأت الصحيفة أنه بعد ما حدث يوم الثلاثاء الماضي (الفوضى التي شهدتها المناظرة)، سيكون تأجيل المناظرة "رحمة للجميع"، علي حد تعبيرها.

وتساءلت الصحيفة حول تأثير هذا الخبر من الناحية السياسية، قائلة إنه إذا لم تظهر على ترامب أي أعراض فإنه من الممكن أن يقلل من خطورته مرة اخرى، أما إذا تدهورت الحالة الصحية لترامب فإنه سيستغل ذلك لكسب تعاطف القاعدة الجماهيرية مثلما فعل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على حد قولها.