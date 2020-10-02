شالكه يعين أول امرأة في منصب المدير المالي بأندية البوندسليجا

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن مجلس الإشراف بالنادي عين كريستينا رويل-هامرز في منصب مدير الشؤون المالية وشؤون العاملين والشؤون القانونية بالنادي.

وأصبح شالكه بذلك أول ناد في الدرجة الأولى بألمانيا يعين امرأة في هذا المنصب.

وقال الدكتور ينز بوشتا، رئيس مجلس إدارة شالكه :"خلال بحثنا عن مدير مال جديد، كان من المهم لنا العثور على شخص لا يحظى فقط بخبرة هائلة، وإنما يتمتع أيضا بمهارات جيدة."

وتتولى رويل-هامرز المنصب خلفا لبيتر بيترز، الذي رحل عن النادي في 30 يونيو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن رويل-هامرز تعمل في نادي شالكه منذ عام 2010 .

وقالت رويل-هامرز :"بالتعاون مع ألكسندر جوبست ويوخن شنايدر، اسعى لتقديم كل ما لدي من أجل تأمين المستقبل الاقتصادي للنادي. إنني متحمسة حقا لرؤية خططنا وهي تتبلور."

وليس هناك شك في أن مهمة رويل-هامرز لن تكون سهلة، حيث سجل شالكه مؤخرا حجم أعمال بلغ 102.1 مليون يورو (119.4 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020 وهو ما يشكل تراجعا كبيرا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي (151.3 مليون يورو)، وذلك لأسباب من أهمها جائحة كورونا.

وارتفع صافي ديون النادي من 118.1 مليون يورو في 31 ديسمبر 2019 إلى 120.8 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 .