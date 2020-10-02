لقاء أمني روسي أمريكي رفيع المستوى في جنيف

التقى رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف اليوم الجمعة في جنيف مع مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي روبرت أوبراين.



وقال المتحدث الصحفي باسم مجلس الأمن القومي الروسي يفجيني أنوشين -في تصريح صحفي- "إن باتروشيف وأوبراين بحثا تطبيع العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن الدولي"، وأضاف "لقد تم أيضا بحث مسائل منع انتشار السلاح النووي والحد من الأسلحة، وضمان الأمن خلال استخدام تكنولوجيا الاتصالات، وتطوير التفاعل في مجال مكافحة الإرهاب، بجانب الوضع في قرة باخ ومسائل أخرى تشكل اهتماماً مشتركاً".



كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا في وقت سابق من اليوم روسيا والولايات المتحدة لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" لمدة 5 سنوات.