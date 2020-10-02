وكيل أوقاف كفرالشيخ يفتتح 6 مساجد بتكلفة 28 مليون جنيه

افتتح الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، نائبا عن محافظ كفر الشيخ، 6 مساجد، منهم 5 مساجد بقرى الحامول ومسجد بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، بتكلفة 28 مليون جنيه، حيث أدى الصلاة بمسجد قرية 77 المنصور التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى ،مدير الدعوة والشيخ عبد الصمد عمر مدير إدارة الأوقاف بالحامول، وعدد كبير من أهالي القرية وأهالي مركز الحامول.

وكان أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، افتتاح 12 مسجداً خلال الأيام الماضية وتم اليوم افتتاح 6 مساجد أخرى بتكلفة 28 مليون و395 ألف جنيه، ضمن 19 مسجداً ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه.