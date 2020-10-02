أرمينيا: أذربيجان استهدفت عاصمة إقليم كاراباخ ووقع الكثير من الجرحى

أعلنت أرمينيا، أن القوات الأذربيجانية استهدفت عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ.

وحسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، فإن الاستهداف أدى إلى وقوع الكثير من الجرحى.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث أرمينيا تعلن أن قوات أذربيجان استهدفت عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ مما أدى إلى وقوع "الكثير من الجرحى.مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.