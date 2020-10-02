 مصادر أميركية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بكاليفورنيا - بوابة الشروق
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مصادر أميركية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بكاليفورنيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:11 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:11 م

أعلنت مصادر أمريكية، عن مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.

ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، أن هذا الحادث وقع في منطقة سياحية بمدينة سان فرانسيسكو.

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