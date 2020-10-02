مصادر أميركية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بكاليفورنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر أمريكية، عن مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.

ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، أن هذا الحادث وقع في منطقة سياحية بمدينة سان فرانسيسكو.