مصادر أميركية: مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بكاليفورنيا

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أعلنت مصادر أمريكية، عن مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.
ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، أن هذا الحادث وقع في منطقة سياحية بمدينة سان فرانسيسكو.