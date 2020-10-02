علق حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على رحيل الفرنسي كارتيرون والسويسري رينيه فايلر، عن تدريب الزمالك والأهلي، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إدارة القطبين ادارت ملف المدرب الجديد باحترافية كبيرة.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "صعب جدا أعرف أسباب رحيل فايلر وكارتيرون، ما فعله كارتيرون خطأ كبير مع نادي الزمالك، وفايلر توافرت له كل الظروف بشكل جيد، ووفر له النادي كل شيء".

وشدد:"إذا كانت مطالبه غير مقبولة، الأهلي والزمالك خياراتهم موفقة لباتشيكو وموسيماني، بيتسو يتمتع بخبرة أفريقية، لم ينفع التعاقد مع مدرب أجنبي بل لابد من منطقية ومبررات الأهلي واقعية".

وأضاف: "مدرب أفريقي، فهو بني آدم في النهاية، كلمة ليست مقبولة، لديه خبرات وباع وحقق بطولات، وقاد منتخب جنوب أفريقيا، ويعلم الأهلي جيدا، ووفقا للتوقيت هذا أفضل اختيار".

وعن نسبة نجاح موسيماني؟، أجاب: "كرة القدم ليست مضمونة، المحك الرئيسي سيكون قبل نهائي دوري الأبطال، انسجام باتشيكو مع الزمالك سيكون أسرع، لذا لابد أن يجد موسيماني معاونة كبيرة من مساعديه المصريين".