قال الفنان أحمد السقا إن مشاهد الأكشن التي ينفذها في الأفلام سواء قفز أو ضرب نار، تتطلب إجراءات سلامة وميكانيزم معين، مشيرًا إلى أنه سيقدم تقنية جديدة في الأكشن مع المخرج أحمد نادر جلال بفيلم «العنكبوت».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أنه كان سيموت خلال أحد مشاهد فيلم «تيمور وشفيقة»، معلقًا: «كنت هموت بجد مش هزار، وكنا نصور خارج مصر في منطقة متنازع عليها بين أوكرانيا وروسيا».

ولفت إلى أن أحد العاملين تغافل عن تفجير إحدى القنابل، متابعًا: «لم يضرب القنبلة الثالثة وقررت أن أقفز حتى لو لم ينجح المشهد، لكن دعوات الجمهور نجتني منها».

ونوه السقا، إلى أنه لم يكن مرتديًا لمعدات واقية أثناء هذا الحادث، مضيفًا: «كنت مرتديًا لملابسي العادية بدون واقي، وقفزت في مياه درجة حرارتها 4 تحت الصفر، تعرضت لحروق وفضلت أسبوع أدهن كريمات ومراهم».

وأشار إلى أن المنتج هشام عبدالخالق أنتج 65% من أعماله، متوجهًا بتحية لعبدالخالق بصفته «أخ وصديق وأحد المنتجين المحترمين»، وفقًا لتعبيره.

وذكر أنه يقرأ وردًا قبل المشاهد الخطرة يشمل آية الكرسي والمعوذتين والفاتحة ودعاء «اللهم إني برئت من حولي وقوتي ولجأت لحولك وقوتك أسألك إن كان سلامتي وسعادتي أو رزقي في السماء فاءتني بيه أو كان في الأرض فاءتني به وإن كان تحت صخرة فأنت القادر على أن تأتني به، سترك يارب واللهم صلي وسلم عل نبينا محمد».