إلغاء ماراثون أثينا بسبب كورونا

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قال منظمون في بيان إنهم قرروا إلغاء ماراثون أثينا هذا العام والذي كان مقررا في 7-8 نوفمبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

وقال الاتحاد اليوناني لألعاب القوى إنه بحث عدة خيارات من بينها إقامة السباق البالغ طوله 42 كيلومترا فقط وتقليل عدد المشاركين لكنه أضطر لاتخاذ قرار الإلغاء لأنه لن يتمكن من ضمان سلامة المنافسين.

وفي السنوات الأخيرة زادت شعبية ماراثون أثينا الذي أقيم للمرة الأولى في 1972 وارتفع عدد المشاركين فيه إلى نحو 1500 متسابق.

وقال الاتحاد اليوناني لألعاب القوى إنه سينظم ”سباقا افتراضيا خاصا“ بدلا من السباق الفعلي على أن تعلن التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتسببت جائحة كوفيد-19 في إلغاء أربعة من سباقات الماراثون الستة الكبرى على مستوى العالم وهي سباقات برلين ونيويورك وبوسطن وشيكاجو.

وتأجل ماراثون لندن من أبريل إلى الرابع من أكتوبر وستقتصر المشاركة فيه على عدائي الصفوة.

وزاد عدد حالات الإصابة بالعدوى بالفيروس المستجد في اليونان عن 18800 حالة حتى الآن بينما بلغ عدد حالات الوفاة نحو 390 حالة.