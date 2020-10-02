فيديو - الخطيب يجتمع بموسيماني في مقر الأهلي

اجتمع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ببيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، وذلك في حضور لجنة التخطيط.

وكان الخطيب ومحسن صالح، رئيس لجنة التخطيط وزكريا ناصف، عضو اللجنة وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في استقبال بيتسو موسيماني وجهازه المعاون.

ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ‏الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.‏

يُذكر أن المدرب الجنوب إفريقي قد وصل لمقر الأهلي عصر اليوم، كما قام بجولة في أرجاء النادي بصحبة أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق.

وكان الأهلي قد أعلن أمس إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، على أن يخلفه موسيماني الذي تم التعاقد معه لموسمين.