مطار شرم الشيخ الدولي يستقل 276 سائحا على متن رحلتين دوليتين

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، 276 سائحًا على متن رحلتين دوليتين.

ووصل إلى المطار أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines، عقب استئناف الحركة الجوية إلى مطار شرم الشيخ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، قادمة من تركيا، وعلى متنها ١٢٥ سائحًا، ومن المقرر أن تسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيًا من تركيا إلى شرم الشيخ.

كما استقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية، القادمة من زيورخ وعلى متنها ١٥١ سائحًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام ٢٠١٦.

وجرى استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتقديم الورود، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء إجراءات الوصول .