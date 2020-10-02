ماكرون: تحد اليوم يتمثل في مكافحة انحراف البعض باسم الدين

ماكرون: بعض معتنقي الإسلام يعيشون في أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات الدينية والسياسية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن التشدد الديني معاد لقيم الجمهورية، ويؤدي إلى العنف، مؤكدًا أنه يخلق ظروف الانحراف السياسي والإرهاب الديني.

وأضاف «ماكرون» في مؤتمر صحفي، صباح الجمعة، أن التحد اليوم يتمثل في مكافحة انحراف البعض باسم الدين، وذلك حتى لا يتم استهداف أولئك الذين يؤمنون بالإسلام والذين هم مواطنون وينتمون للجمهورية.

وأكد أنه لابد من عزل مشكلة التشدد الديني، موضحًا أن هذا التحد تشكل على مدى عقود، لذا لن يتم تجاوزه في يوم واحد.

وتابع: «لا أريد الادعاء، لكن بعض معتنقي الإسلام يعيشون في أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات والمتشددين والمشروعات الدينية والسياسية التي نراها في كل مناطق العالم وحتى في الدول التي يكون الإسلام فيها دين الأغلبية».