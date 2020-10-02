الخطوط الجوية الماليزية تتواصل مع الدائنين لإعادة الهيكلة

تواصلت شركة الخطوط الجوية الماليزية مع المؤجرين والدائنين والموردين الرئيسيين في إطار عملية إعادة الهيكلة "العاجلة"، حيث لا ترى أي إشارة على انحسار الجائحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ومن المقرر أن تتخذ شركة الطيران الوطنية، المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادية الماليزي، إجراءات أكثر صرامة إذا لم تكتمل إعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أنه قيل إن شركة الطيران تتشاور مع البنوك وشركات التأجير لتأجيل المدفوعات المستحقة.



ووفقا للبيان الذي يشير إلى الشركة القابضة فإن "التأثير العميق لأزمة كورونا التي طال أمدها استلزم اتخاذ مجموعة الطيران الماليزية لخطوات جذرية في مراجعة خطة أعمالها طويلة المدى بشكل أكبر لضمان جهازية المجموعة وبقائها".