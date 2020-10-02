طرابزون سبور يسقط في فخ التعادل أمام غازي عنتاب في الدوري التركي

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سقط فريق طرابزون سبور في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه غازي عنتاب اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز قيصري سبور على أنقرة جوجو 1 / صفر.

وتقدم طرابزون سبور بهدف سجله جاستون ماتياس كامبي في الدقيقة64، وتعادل غاوي عنتاب بهدف سجله أليكساندرو ماكسيم في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد فلافيو لاعب طرابزون سبور في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، كما رفع غازي عنتاب رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع قيصري سبور فوزا صعبا من مضيفه أنقرة جوجو بهدف نظيف سجله الهان بارلاك في الدقيقة 42.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند نقطة في المركز السادس عشر.