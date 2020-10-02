حملة ترامب الانتخابية ترفض أي تغييرات في قواعد المناظرات الرئاسية الأمريكية

تعارض حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أي إعادة تنظيم لقواعد المناظرات، بعد أن شهد الحدث الأول الفوضوي سلسلة من المقترحات لتعديل الشكل.

وقال جيسون ميلر كبير مستشاري الحملة في مكالمة صحفية اليوم الخميس إنه "لا ينبغي أن تكون هناك أي تغييرات على ما تم الاتفاق عليه وتحديده".

وانتقدت حملة المرشح الجمهوري لجنة المناظرات الرئاسية، وهي المجموعة التي تستضيف هذه المناسبات، زاعمة أن أعضاءها لديهم تاريخ من التصريحات المناهضة لترامب.

وأشار بيل ستيبين مدير الحملة إلى أن فريق ترامب ومستشاري المرشح الديمقراطي جو بايدن قد تفاوضوا بشكل مسبق على شروط المناظرات الثلاث، حسب التقليد المتبع، وأصروا على استمرار تطبيق هذه الشروط.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "لماذا أسمح للجنة المناظرة بتغيير قواعد المناظرتين الثانية والثالثة عندما فزت بسهولة في المرة الماضية؟"

وقال فريق ترامب إن حملة بايدن تطلب أن يتمكن منسق المناظرة من قطع صوت مكبرات صوت المرشحين.

وبشكل منفصل، شدد البيت الأبيض اليوم الخميس على أن الرئيس دونالد ترامب ندد بجماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة في المناظرة الرئاسية هذا الأسبوع، قائلا إن تصريحه بأنه يجب على أعضاء المجموعة "التراجع والاستعداد" قد أسيئ تفسيره.

وخلال المناظرة التي جرت أول أمس الثلاثاء، رفض ترامب التنديد بوضوح بجماعات تفوق العنصر الأبيض، عندماطُلب منه القيام بذلك من جانب منسق المناظرة، واختار بدلا من ذلك أن يقول لـ /براود بويز/ وهي جماعة متطرفة يمينية، أن /تستعد/".

وتم تفسير التصريح على نطاق وسع بأنه إشارة إلى دعم الرئيس، وجادل منتقدون بأنه بقولهم أنه كان بمثابة إشارة مشفرة لأعمال عنف عرقية.

وعلى أي حال، وخلال موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن الرئيس كان يحاول أن يقول لأعضاء براود بويز أن "يتراجعوا"، مضيفة أنه ندد بوضوح بتفوق العرق الأبيض في أعقاب المناظرة.

ونقلت ماكناني عن ترامب قوله إن "الرئيس بوجه خاص، سئل حرفيا بالأمس عن تفوق العرق الأبيض ، هل تندد به؟ ورد قائلا: أندد دائما بأي شكل من هذه الأشكال".

واتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ترامب أمس الأربعاء بعدم التنديد بالمتعصبين لتفوق العرق الأبيض .

وقال بايدن على تويتر إنه "لا يوجد سبيل آخر سوى القول إن رئيس الولايات المتحدة رفض التنصل من المتعصبين للعرق الأبيض على ساحة المناظرة الليلة الماضية".

غير أن أنصار ترامب دفعوا بقولهم إنه كان يحاول عدم تشجيع "براود بويز" بتصريحاته.