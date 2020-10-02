وزير الخارجية العراقي يدعو إلى الارتكان للمفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، طرفي النزاع (أذربيجان وأرمينيا) إلى الارتكان للمفاوضات، واعتماد الحلول السياسية في حلحلة الخلاف الدائر بينهما؛ استنادا إلى مبادئ القانون الدولي، والقرارات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأذري جيحون بيراموف؛ لإطلاع العراق على صورة الأزمة بين البلدين، والجذور التاريخية للصراع، وحالة الحرب القائمة الآن".

وشدد وزير الخارجية - بحسب البيان - على "ضرورة رجوع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات".

وقال إنه "من تجاربنا السابقة؛ ونتيجة لتعرض المنطقة إلى حروب عديدة، واستناداً إلى مبادئنا، فإننا لا نرى في العنف والحرب طريقا للوصول إلى الأهداف".