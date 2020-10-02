روسيا: إصابات كورونا تتجاوز 9 آلاف خلال 24 ساعة

واصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا الارتفاع في روسيا، إذ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بالوباء خلال آخر 24 ساعة تسعة آلاف، لأول مرة منذ مطلع يونيو الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، تسجيل 9412 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 8945 أمس، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات منذ 21 مايو الماضي عندما تم رصد 9434 إصابة، بحسب قناة "روسيا اليوم".

ولفت التقرير إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 1ر27% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ85 ويعود أكبر عدد منها (2704 إصابات) إلى العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 297729 ، منها 5282 حالة وفاة، و251018 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة ماضية، بواقع 186 حالة وفاة (مقابل 169 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر زيادة يومية في الوفيات منذ 17 يوليو الماضي، عندما تم تسجيل نفس العدد.

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بنسبة 8ر0 في المئة خلال 24 ساعة ماضية، ليصل إلى مليون و194الف و643 إصابة مؤكدة، منها 21077 حالة وفاة و203270 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3172 حالة نشطة منذ أمس).

وتماثل 6054 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 970296 شخصا.