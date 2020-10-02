ليفربول يعلن إصابة ماني بفيروس كورونا

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أعلن نادي ليفربول ظهور عينة إيجابية لاختبار خضع له مهاجمه السنغالي ساديو ماني للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19".

ليفربول عبر موقعه الرسمي أكد أنه تم عزل اللاعب واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة في مثل هذه الحالات.

وكان ماني قد غاب عن خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام أرسنال في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، فيما لعب في مباراة الفريقين بالدوري التي حسمها الريدز بنتيجة 3-1.

ويعد ماني اللاعب الثاني في ليفربول الذي يتعرض للإصابة بالفيروس بعد لاعب الوسط القادم من بايرن ميونيخ في الموسم الحالي تياجو ألكانتارا، فيما أعلن ليفربول أنه سيتم نفس الإجراءات المتبعة التي خضع لها تياجو بعد إصابة ماني.

يذكر أن ماني سجل هدفي فوز ليفربول على تشيلسي ضمن لقاء الفريقين بالبريمييرليج.