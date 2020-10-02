يبدو أن مناظرة الرئاسة الأمريكية بين بايدن وترامب جاءت بنتائج عكسية على الأمريكيين، والتي وصفت من قبل وسائل الإعلام والشعب أنها "الأسوأ في تاريخ الرئاسة".

وأثارت تلك المناظرة استياء عدد كافٍ من الأمريكيين لدرجة أن عمليات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية عن كيفية الانتقال إلى البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية قد تجاوزت الحدود في الليلة التي بثت فيها المناقشة.

ووجد تحليل لبيانات محرك البحث جوجل من قبل برنامج "نيوشوب" التلفزيوني النيوزيلندي أن عمليات البحث عن عبارة "كيف تنتقل إلى نيوزيلندا؟" تزايدت مساء يوم المناظرة.

وفي غضون ساعتين من المناقشة، ارتفعت عمليات البحث عن بعض المصطلح بواسطة المستخدمين الأمريكيين في جوجل تريند.

واستمرت عمليات البحث أعلى من المتوسط عن مصطلحات السفر حتى اليوم التالي للمناظرة، وفقًا لمؤشرات جوجل.

وشوهد ارتفاع مماثل في الأمريكيين الذين يتطلعون إلى التوجه شمالًا "كيفية الانتقال إلى كندا؟"، وارتفعت ليلة النقاش ولا تزال تحظى بشعبية في اليوم التالي.

كما بحث الأمريكيون على جوجل بشكل متزايد عن كيفية الانتقال إلى أيرلندا والمملكة المتحدة وأستراليا ليلة المناظرة، وإن بدرجات أقل عن كندا وأيرلندا.

لسوء الحظ بالنسبة للأمريكيين القلقين، لا يزال سكان الولايات المتحدة ممنوعين من قبل نيوزيلندا وكندا من عبور حدودهم في معظم الظروف بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا.

وحققت كل من كندا ونيوزيلندا أداءً جيدًا نسبيًا في السيطرة على حالات الإصابة بالفيروس التاجي، خاصةً بالمقارنة مع الولايات المتحدة، التي لا تزال أسوأ دولة في العالم من حيث إجمالي الحالات والوفيات.