فيديو - موسيماني يصل إلى مقر الأهلي

وصل بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي إلى مقر القلعة الحمراء عصر اليوم الجمعة، وذلك قبل ساعات من قيادة الفريق بأول مران.
ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة. وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على استقبال موسيماني وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لوصول موسيماني إلى مقر النادي بصحبة جهازه المعاون وأمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات.
وقام المدرب الجنوب إفريقي بجولة في أرجاء النادي الأهلي، حيث من المنتظر أن يعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي على أن يقود الفريق في مرانه الأول.
وكان الأهلي قد أعلن أمس إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، على أن يخلفه موسيماني الذي تم التعاقد معه لموسمين.