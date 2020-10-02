فيديو - موسيماني يصل إلى مقر الأهلي

وصل بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي إلى مقر القلعة الحمراء عصر اليوم الجمعة، وذلك قبل ساعات من قيادة الفريق بأول مران.

ووصل موسيماني وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم ‏الجمعة؛ استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.‏ وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ‏على استقبال موسيماني وجهازه المعاون عند وصولهم صباح اليوم إلى مطار القاهرة، والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ‏بالخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لوصول موسيماني إلى مقر النادي بصحبة جهازه المعاون وأمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات.

وقام المدرب الجنوب إفريقي بجولة في أرجاء النادي الأهلي، حيث من المنتظر أن يعقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي على أن يقود الفريق في مرانه الأول.

وكان الأهلي قد أعلن أمس إنهاء التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر، على أن يخلفه موسيماني الذي تم التعاقد معه لموسمين.