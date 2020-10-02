 اليمن: مقتل 3 عناصر إرهابية والقبض على آخرين في عملية أمنية بمدينة الغيضة - بوابة الشروق
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اليمن: مقتل 3 عناصر إرهابية والقبض على آخرين في عملية أمنية بمدينة الغيضة

اليمن - ارشيفية
اليمن - ارشيفية
عدن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:20 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 8:20 م
ضبطت الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدينة الغيضة في اليمن، اليوم الجمعة، خلايا إرهابية بعد محاصرتها في عدد من أحياء المدينة واندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر أمني بمحافظة (المهرة) شرق اليمن، قوله إن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبدعم معلوماتي من التحالف العربي تمكنت من ضبط عناصر إرهابية قادمة من خارج المحافظة، أثناء تمركزها في ثلاثة مواقع بمدينة الغيضة وعثرت بداخلها على أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات وأجهزة إلكترونية.

وأشاد المصدر بجهود وبسالة الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية التي تمكنت من ضبط الخلايا الإرهابية، دون تسجيل أية إصابات في صفوفها، مثمنا تكاتف المواطنين ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن والجيش.
 
 

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