رامي جمال يتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في أغنية جديدة

كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول عن تعاون جديد يجمعه بالفنان رامي جمال، من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر راؤول صورة تجمعه برامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك معلقا: "رامي جمال من كلمات أحمد حسن راؤول قريبا".

يذكر أن راؤول احتفل مؤخرا بنجاح أغنية "اختراع" والتي جمعت بين الفنانين تامر حسني و محمود العسيلي لأول مرة، واستطاع كليب الأغنية أن يحقق أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب منذ طرحه نهاية أغسطس الماضي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، والكليب إخراج تامر حسني.