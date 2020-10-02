بعد أقل من شهر، يتوجه الناخبون الأمريكيون لمراكز الاقتراع؛ من أجل حسم خيارهم سواء بتمديد الثقة في الرئيس الحالي دونالد ترامب أو منح فرصة للديموقراطي جو بايدن ليقود البلاد لأربع سنوات مقبلة.

ويعد حدث الانتخابات الأمريكية هاماً وتمتد آثاره خارج حدود الولايات الخمسين لأمريكا، وذلك للمكانة الكبيرة التي تتمتع به الولايات المتحدة على الخريطة الدولية، ما يجعل أي قرار يتخذ من البيت الأبيض يلقي بظلاله السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.

ويعتبر النظام الانتخابي الأمريكي من أكثر الأنظمة تعقيداً، حتى بالنسبة للأمريكيين أنفسهم، لأن الرئيس لا يتم انتخابه من قبل الناخبين مباشرة، بل تكون هناك نخبة مسئولة عن عملية الاختيار تسمى بـ"المجمع الانتخابي"، وتلك الطريقة معتمدة في الولايات المتحدة منذ نشأتها، وفيما يلي نستعرض أبرز معلومات حول تاريخ هذا النظام وآليات تنفيذه…

- نص دستوري لا يمس!

منذ بداية وضع الدستور الأمريكي، لم تكن الأنظمة الديمقراطية القائمة على اختيار رئيس من انتخابات متعددة قد انتشرت بعد، وأرادت أمريكا أن تكون لها شخصيتها الفريدة في كل شيء كدولة حديثة الاستقلال.

ومع إقرار الدستور الأمريكي عام 1787، كان من المستحيل عملياً أن يتم إجراء تصويت شعبي يشارك به جميع المواطنين لانتخاب الرئيس ونائبه، لأسباب تتعلق بصعوبة التنقل بين أنحاء الولايات في هذا الوقت من أواخر القرن الثامن عشر.، وذلك كما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

لكن لم يلق مقترح أن تتم العملية كلها بالعاصمة على يد المشرعين ترحيباً واسعاً، لذا كانت الفكرة الأنسب في هذا الوقت، أن تشارك جميع الولايات وليس جميع المواطنين في تحديد رئيس البلاد، وذلك بأن يكون لكل ولاية عدد من المندوبين يجتمعون في مكان بالعاصمة للتصويت على اختيار الرئيس ونائبه، وفقا لموقع هيستوري سنترال الأمريكي.

وتذكر "بي بي سي"، أن هذا النظام لاقى تفضيلاً لدى الولايات الجنوبية، حيث كان "العبيد" يشكلون نسبة كبيرة من السكان. ورغم أنهم لم يكن لهم حق التصويت، فقد كان يتم إحصاء عددهم في التعداد السكاني الأمريكي، كذلك ترحيب الولايات الأصغر، إذ يمنحها تأثيراً أكبر في تحديد الرئيس، مقارنة بالتصويت الشعبي.

وبحسب موقع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، تحصل كل ولاية على عدد من الناخبين يساوي عدد أعضاء الكونجرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). بما في ذلك الناخبين الثلاثة في واشنطن العاصمة، يوجد حاليًا 538 ناخبًا في المجموع.

وتختار الأحزاب السياسية في كل ولاية قائمة الناخبين المحتملين الخاصة بهم، ويصوت لهم الناخبون العاديون ليمكنهم من تمثيلهم والتعبير عن اختيارهم.

- 277 صوتً للفوز

ويفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة من يحصل على 277 صوتاً (النصف +1) من أصوات المجمع الانتخابي، وذلك من خلال ولايات متعددة، فكل ولاية يفوز بها المرشح تجعله أقرب للوصول إلى عدد أصوات المجمع الانتخابي الـ 270 التي يحتاجها.

وتكون لكل ولاية عدد معين من أصوات المجمع على حسب تعداد السكان، وأكبرهم كاليفورنيا (55 صوتا).

ومن القواعد الهامة في حساب الأصوات، هي أن حصول مرشح على غالبية أصوات إحدى الولايات، يمنحه جميع أصواتها داخل المجمع الانتخابي، ويخرج عن تلك القاعدة ولايتان فقط (نبراسكا ومين) والتي تقسم الأصوات فيهما على كلا المرشحين حسب نسب أصوات كل مندوب.

هل يكفي التصويت الشعبي من أجل الفوز؟

في وقائع متعددة، حصد المرشحين أصواتاً شعبية كافية تمكنهم من عدد من مقاعد مندوبي المجمع الانتخابي؛ لكن التقسيم لم يكن في صالحهم، فكان مجموع ما حصدوه من مقاعد أكبر لكن ليس في الولايات التي لها أصوات كبيرة في المجمع الانتخابي، مما جعلهم يخسرون السباق لصالح المرشح صاحب الأصوات الأقل في مجموعها الأفضل في تمركزها!

وأشهر الأمثلة على ذلك الانتخابات الماضية، والتي حققت فيها هيلاري كلينتون تصويتاً شعبياً كبيراً، لكن الفوز كان حليف ترامب لحسمه ولايات هامة.

ماذا يحدث في حالة التساوي؟

من الممكن أن تكون تقسيم أصوات المندوبين وامتناع بعضهم يتسبب في أن تتساوى أصوات كل مرشح، ويكون حينها مأزق يؤجل حسم الانتخابات، وتنتقل سلطة الاختيار للكونجرس الأمريكي بغرفتيه النواب والشيوخ، بحيث يختار أعضاء مجلس النواب الرئيس الجديد من بين أفضل ثلاثة مرشحين، وينتخب مجلس الشيوخ نائب الرئيس من بين المرشحين الأولين.

وهذا حدث مرة واحدة فقط، في عام 1824، عندما انتخب مجلس النواب جون كوينسي آدامز رئيسًا للبلاد، وذلك وفقاً لموقع الحكومة الأمريكية.