معدل البطالة في اليابان يرتفع إلى 3 بالمئة في أغسطس

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي من 9ر2 بالمئة في الشهر السابق.

وقفز عدد العاطلين عن العمل بنسبة 31 بالمئة عن العام السابق ليبلغ 06ر2 مليون عاطل في آب/أغسطس، في ارتفاع للشهر السابع على التوالي، وسط تداعيات جائحة كوفيد-19، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقالت الوزارة إن قطاع الصناعة التحويلية فقدت 520 ألف وظيفة ليصل إجمالي الوظائف في القطاع إلى 26ر10 مليون وظيفة في آب/أغسطس، بينما شهدت أعمال الإسكان والمطاعم انخفاضا بمقدار 280 ألف وظيفة لتصل إلى 9ر3 مليون.

وفي نفس الفترة، تراجعت الوظائف المتاحة، التي تقاس بنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، إلى 04ر1 في آب/أغسطس من 08ر1 في الشهر السابق، وفقًا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي سنوي بلغ 1ر28 بالمئة في الربع الثاني. ويمثل ذلك الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980 حيث تضرر الاقتصاد بشدة جراء الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.