 كرنفال كروز الأمريكية تلغي معظم رحلاتها البحرية في أمريكا حتى نهاية العام - بوابة الشروق
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كرنفال كروز الأمريكية تلغي معظم رحلاتها البحرية في أمريكا حتى نهاية العام

سفينة كرنفال العالمية
سفينة كرنفال العالمية
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 2:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 2:55 ص

أعلنت شركة تشغيل سفن الركاب الأمريكية كرنفال كروز لاين اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها البحرية من معظم الموانئ الأمريكية حتى نهاية العام، في أحدث ضربة لهذا القطاع منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الشركة إنها تركز في عودتها الأولية على العمل من ميناءين أمريكيين هما - ميامي وبورت كانافيرال بولاية فلوريدا - على الرغم من أن العمليات من هناك لا تزال غير مؤكدة.

وقالت رئيسة شركة كرنفال كريستين دافي في بيان صحفي " كما قلنا طوال هذا التوقف، إن عودتنا إلى العمليات ستكون تدريجية ومرحلية " .

ويأتي إعلان الشركة بعد قرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تمديد أوامرها بعدم الإبحار لعمليات الرحلات البحرية حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وتمكنت شركة كرنفال، التي أوقفت الرحلات البحرية في مارس الماضي، من إعادة تشغيل عملياتها من ايطاليا، على الرغم من أن الشركة لا تزال مغلقة إلى حد كبير.

وتعد كرنفال هي أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم.

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