ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا خلال أغسطس الماضي

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الخميس ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا بشكل عام خلال أغسطس الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 4ر1 في المئة شهريا إلى ما يعادل 413ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنحو 7ر0 في المئة إلى ما يعادل 393ر1 تريليون دولار خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق خلال أغسطس الماضي بمعدل 8ر0 في المئة، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0 في المئة خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات الأولية.

من ناحيتها قال نانسي فاندين هوتن كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن "الإنفاق على مشروعات التشييد خلال الربع الثالث يبدو أفضل مما كان عليه منذ شهر مع ارتفاع الإنفاق خلال أغسطس بأكثر من التوقعات وارتفاع الإنفاق في يوليو وفي يونيو وفق البيانات النهائية المعدلة عن البيانات الأولية".

وأضافت "جاءت الزيادة الأعلى من التوقعات للإنفاق على مشروعات التشييد بفضل زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 9ر1 في المئة إلى ما يعادل 061ر1 تريليون دولار سنويا خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1 في المئة إلى ما يعادل 042ر1 تريليون دولار سنويا خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على مشروعات الإسكان بنسبة 7ر3 في المئة إلى ما يعادل 4ر589 ملار دولار في حين ارتفع الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية بنسبة 3ر0 في المئة إلى ما يعادل 472 مليار دولار.