عماد أديب: ترامب وبايدن حرصا على تجريح بعضهما أكثر من طرح القضايا

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أهم ما لاحظه في مناظرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الرئاسي جو بايدن، حرصهما على تجريح بعضهما أكثر من حرصهما على طرح القضايا.

وأضاف أديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن هناك تدني واضح في مستوى السياسة الأمريكية عما كانت عليه في السابق، متابعًا: «وكأنها أصبحت من دول العالم الثالث».

وتابع: «ترامب وبايدن فريقين ليس بالطبع أن يكون هناك فريق جيد وفريق سيء، ولكن أحدهما يهزم نفسه، ترامب لا يُمارس اللعبة الانتخابية بقواعد أخلاقية، مطلوب منه أن يكون رجل لا يخشى خصمه ولكن اختياره للألفاظ وأسلوب مخاطبته للخصم كان منفرا وأساء كيل الاتهامات لخصمه».