 صلاح ينافس محرز وأوباميانج على جائزة هدف الشهر في البريميرليج - بوابة الشروق
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صلاح ينافس محرز وأوباميانج على جائزة هدف الشهر في البريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 2:10 م

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن الأهداف المرشحة لجائزة "هدف الشهر" في البريميرليج عن شهر سبتمبر الماضي، وجاء من بينهم هدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مرمى ليدز يونايتد.

ويتنافس 8 لاعبين على جائزة هدف الشهر في البريميرليج وهم..

محمد صلاح نجم ليفربول عن هدفه في مرمى ليدز يونايتد، بير أوباميانج لاعب أرسنال عن هدفه في مرمى فولهام، رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن هدفه في مرمى ليستر سيتي.

وأيضا كل من جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وجيمس لاعب تشيلسي عن هدفه في مرمى برايتون، وماركوس راشفورد عن هدفه في مرمى برايتون أيضا.

كما يأتي هاريسون لاعب ليدز في المنافسة بهدفه في مرمى ليفربول، وبيريرا لاعب وست بروميتش عن هدفه في مرمى إيفرتون.


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