تركيا تصف التحذير من فرض عقوبات أوروبية بأنه متناقض وتحث على الحوار

قالت تركيا اليوم الجمعة، إن تحذير الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة فيما يتعلق بالنزاع المستمر على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط ​​"متناقض".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما، إن موقف الاتحاد الأوروبي "يستهدف إرضاء الجانب اليوناني".

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم الجمعة عدم فرض عقوبات جديدة على تركيا، لكنهم حذروا أنقرة من إمكانية فرض إجراءات عقابية على الفور إذا انتهكت القانون الدولي من خلال أنشطتها للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، ما تسبب في توترات مع اليونان حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال تشاووش أوغلو إن "التهديد المستتر" من جانب الاتحاد الأوروبي لا يجلب الارتياح، معربا عن خيبة أمله إزاء عدم تقديم الاتحاد الأوروبي خطوات "ملموسة" لتحديث اتفاق الهجرة المشترك أو اتفاق الاتحاد الجمركي أو تحرير التأشيرات.

وأضاف تشاووش أوغلو أن أنقرة ما زالت مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي "بشروط مواتية"، وحث الكتلة على "الصدق".

وتدهورت العلاقات مع تركيا في الأشهر الأخيرة، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في يوليو إلى المياه التي يعتقد أنها غنية باحتياطيات الغاز الطبيعي. وعادت السفينة إلى الميناء.