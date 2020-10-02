وزيرة الصناعة ونظيرها المجري: الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية واحداث طفرة في الاستثمارات المشتركة

اتفقت مصر والمجر على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتنمية التعاون التجاري والصناعي المشترك الامر الذي يسهم في تحقيق آمال وطموحات حكومتي البلدين في احداث طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بكل من مصر والمجر خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية وأحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى وأوندراش إيمرا كوفاشي سفير المجر بالقاهرة.

وأكدت جامع حرص القيادة السياسية فى مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين مصر والمجر لمستويات متميزة تسهم فى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية للنفاذ للسوق المجرى وأسواق دول وسط وشرق أوروبا بالاضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة المجر للصناعة الوطنية إلى جانب توحيد الرؤي بشأن مختلف الملفات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالشأن الاقتصادى .

واشارت الوزيرة الى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال المجرية للعمل بالسوق المصري والذي يمثل احد اهم المقاصد الاستثمارية لمنطقة الشرق الاوسط حيث يتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية المرفقة القريبة من الطرق والموانئ الرئيسية وبصفة خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى انه سيتم التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لترشيح عدد من الشركات المهتمة بالتعاون مع الجانب المجري للاستفادة من البرامج التمويلية المتميزة التي يتيحها بنك الاستيراد والتصدير المجري للمشروعات المشتركة