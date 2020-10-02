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علماء بريطانيون بارزون يحذرون من استمرار انتشار كورونا على نحو تصاعدي

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 7:57 م
قال العلماء الذين يقدمون المشورة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه "لا يزال من المحتمل للغاية" أن ينتشر فيروس كورونا على نحو تصاعدى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، رغم أن بعض الدراسات الحديثة تشير إلى أن المعدل قد يتباطأ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

وقدرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة ما يسمى بمعدل الاستنساخ وهو المعدل الذي يتكاثر به الفيروس، ما بين 3ر1 و 6ر1 في جميع أنحاء البلاد، بارتفاع عن تقديرات الأسبوع الماضي التي تراوحت ما بين 2ر1 و 5ر1.

ويتناقض هذا مع دراسة رئيسية نشرتها "إمبريال كوليدج لندن" أمس الخميس وأشارت إلى أن المعدل ربما يكون فد انخفض من 7ر1 إلى 1ر1 في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

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