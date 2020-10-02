مدرب وست بروميتش: حجازي جاهز للمشاركة أمام ساوثهامبتون

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كشف الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق وست بروميتش الإنجليزي، فرص مشاركة أحمد حجازي، مدافع الفريق، خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون.

ويلتقي وست بروميتش مع ساوثهامبتون في الواحدة ظهر بعد غدٍ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال بيليتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حجازي عاد للتدريبات الجماعية الأسبوع الماضي، لقد تعافى بشكل كامل، وأصبح جاهزًا للمشاركة الآن».

يذكر أن حجازي لم يشارك مع فريقه خلال الموسم الحالي، فقط تواجد احتياطيًا خلال المواجهة الافتتاحية بمشوار وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتي، قبل إعلان ناديه غيابه بسبب الإصابة.

ويعد خط دفاع وست بروميتش أسوأ خطوط الدفاع في الجولات الثلاث الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استقبل 11 هدفًا.