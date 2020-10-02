 البيت الأبيض: ترامب يعاني من أعراض خفيفة جراء الإصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 2 أكتوبر 2020 5:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

البيت الأبيض: ترامب يعاني من أعراض خفيفة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 4:45 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 4:45 م

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من أعراض خفيفة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، إصابته والسيدة الأولى بفيروس كورونا المستجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك