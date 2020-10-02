حمدوك وسلفاكير يبحثان العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان

بحث رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، في القصر الرئاسي بمدينة جوبا، مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين.



وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول الترتيبات التى تمت للاحتفال بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة وأطراف عملية السلام من "حركات الكفاح المسلح" يوم غد السبت في جوبا.



وفي ختام اللقاء، تقدم رئيس الوزراء السوداني، بالشكر للرئيس سلفاكير وفريق الوساطة على جهودهم لإحلال السلام في السودان، ولدور دولة جنوب السودان في استضافة هذا الحوار السوداني.