تنسيقية شباب الأحزاب: مشاركة الشعب في احتفالات أكتوبر يدل على فخره بدولته

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصدق وأرق التهاني لجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيد، الذي حققه رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها.



وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم، إن نزول جموع المواطنين في شوارع المحافظات المختلفة يدل على وعي الشعب المصري وفخره بدولته وتأكيده الدائم على حمايتها وحماية سيادتها، فهذا الوعي لايزال الدرع الاستثنائي الذي يميز هذا الشعب الذي يعشق تراب هذا الوطن ويضع أمنه واستقراره ورفاهيته أولوية قصوى قبل أي مصلحة شخصية.



وأضافت أن هذا الوعي هو الذي يميز أصالة الشعب المصري عن باقي الشعوب لفهمه العميق للدولة وحماية سيادتها والحفاظ على كرامتها وعزتها.



و تابعت: "لقد حقق هذا النصر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".



ووجهت التنسيقية التحية لكل جندي استشهد من أجل الدفاع عن كل شبر من أراضي الوطن، ولمن قدموا حياتهم فداء لأرض هذا الوطن.