فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصا

قال مسؤول اليوم الجمعة، إن الفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 15 شخصا، مشيرا إلى مخاوف من زيادة أعداد الضحايا.

وأضاف المسؤول الإقليمي في نورث كيفو، روجيه مالينجا: "نسجل دمارا هائلا: إنها كارثة، من الناحية العملية. انتشلنا للتو 15 جثة من هذه المياه".

وأوضح زعيم في المجتمع المدني بالمنطقة، يدعى فاوستن كازول، أن هطول الأمطار الغزيرة أمس الخميس تسبب في فيضان أحد الأنهار، مضيفا أن قرية كاملة "قد محيت من على الخريطة".

وقال كازول إنه يتوقع ارتفاع حصيلة الوفيات، حيث تواصلت عمليات البحث عن جثث طوال الليل، ولا تزال جارية.