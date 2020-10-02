فياريال يضم لاعبا من أصول مصرية

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أعلن نادي فياريال ضم الفرنسي ذو الأصول المصرية التونسية هيثم حسن، قادمًا من نادي شاتورو الفرنسي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وقال النادي الإسباني في بيانه الرسمي: «اللاعب صاحب الـ19 عاما هو دولي فرنسي مع منتخبات الشباب، ويمكنه اللعب في الجناح ووسط الملعب، وسيعزز فريق ميجيل ألفاريز».

يذكر أن ميجيل ألفاريز، هو مدرب فياريال «ب»، ما يعني أن هيثم سيلعب لفريق ب وليس الفريق الأول بعد.

ووصف البيان الرسمي اللاعب بالخطير والمهاري حينما تكون الكرة بين قدميه، ويمتلك يسارية رائعة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بمبارياته مع فريقه