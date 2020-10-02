طارق الشناوي عن «رفقا»: تدخل الشرع في الأغاني مقتل للفن

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الجل الحاصل حول أغنية «رفقا» للمطربة أصالة، قائلًا إن الأمر دخل حيز الشرع عندما تدخل الأزهر.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن هذا «مقتل للفن» وليس للأغاني فقط، مشيرًا إلى الهجوم على بعض الأغاني، مثل: «كوكب تاني، من غير ليه، ولا هسلم بالمكتوب».

وذكر أن وضع معيار ديني لتقييم عمل فني أمر صعب ويقتل الأعمال الفنية، مضيفًا: «يجب ألا يكون لأي جهة دينة علاقة بأي عمل فني، مع حق الرجوع الديني حال إقامة عمل فني، من مسلسلات وأفلام، خاص بالشخصيات الدينية».

ولفت إلى أنه شاهد فيلم «عبده موتة» مع علي جمعة في مشيخة الأزهر، ولم يعترض سوى على الأغنية فقط، مشيرًا إلى أن «جمعة شكل لجنة من الفنانين والنقباء ودعاه إليها، وأثناء الاجتماع عبر عن رفضه أن يدخل الدين في الفن».

وتعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، إلى هجوم شديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، في أغنيتها الجديدة «رفقا»، ما أدى إلى تدخل الأزهر الشريف.