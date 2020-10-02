لماذا ينصب رؤساء أمريكا في يناير؟ وهل يمكن تغير الموعد بسبب مرض ترامب؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد فحص طبي خضع له رفقة زوجته ميلانيا، وجاءت النتيجة إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع ترامب لحجر صحي بالبيت الأبيض، ليمارس مهامه الرئاسية من مكتبه دون أن يكون له الفرصة في أي لقاءات لمتابعة حملته الرئاسية.

وتعود الأمريكيون على أجندة وطنية ثابتة منذ وقت بعيد لفترة الانتخابات الرئاسية، وأهم تاريخين فيها يوم التصويت (يوم ثلاثاء بعد أول اثنين في نوفمبر) ويوم القسم الرئاسي (20 يناير بعد نهاية سنة الانتخابات).

فهل ستكون إصابة ترامب سبباً في تغيير الأجندة الأمريكية التي ظلت ثابتة على مدى ما يقرب من قرن؟

المحور الأول يتعلق بهل للرئيس الحق في تأخير موعد الانتخابات، وهو ليس أمر بيده بشكل مطلق كما يؤكد قانون الاتحادي، والذي أكد على أن الانتخابات يجب أن تجرى يوم الثلاثاء الذي يأتي بعد أول يوم اثنين في شهر نوفمبر، "ولا يمكن تغيير ذلك إلا من خلال تشريع يتعين تمريره من قبل الكونجرس، وتوقيعه من قبل الرئيس".

كذلك لابد من أن يكون التأجيل لا يمنح الرئيس زيادة في فترة الرئاسية، وفوقا للتعديل العشرين من الدستور في فقرته الأولى، تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 يناير، وتنتهي مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ظهر يوم 3 من يناير من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة، وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.

ويكمل النص في فقرته التالية، بأن حالة انتهاء الفترة دون أن يكون هناك رئيس منتخب، يتولى رئيس مجلس النواب السلطات الرئاسية، وفي حالة غيابه هو الآخر يكون نائب رئيس مجلس الشيوخ، وينتهي السلسلة بأن يتولى وزير الخارجية الصلاحيات التنفييذية.

ما القصة وراء تخصيص تلك الأيام بالتحديد؟

"يوم القسم الرئاسي" والذي يوافق 20 يناير، أحد أبرز الأيام على الأجندة الأمريكية، والتي تحتفل به كل أربع سنوات بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، ويكون مخصص لأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لمتابعة عمله كرئيس للبلاد.

وتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص يوم ثابت لتنصيب الرئيس، وذلك وفق نص دستوري، فقد جرت في دول العالم الأخرى أن تكون مساحة أكبر من الحرية في تخصيص يوم الانتخابات، وفقاً للظرووف المهيئة.

كذلك بعد الفترة بين نهاية الانتخابات وتنصيب الرئيس الجديد، فهي في غالبية الدول، لا تزيد عن أيام قليلة؛ لكن بالنسبة للولايات المتحدة فالمدة تمتد لنحو شهرين والنصف.

والقصة من وراء ذلك، لها أصل وأسباب في التاريخ الأمريكي، تحدث عنها موقع "هيستوري" الأمريكي، فالبداية كانت منذ الفترة الثانية للرئيس المؤسس جورج واشنطن، والذي أدى الشتاء للطقس السيئ بشكل خاص إلى تأخير تنصيبه لثمانية أسابيع إضافة للوقت الكبير الذي استغرقه عد الأصوات والإبلاغ عنها والسفر بها للعاصمة وتم تنصيب واشنطن في الرابع من مارس ليتم اعتماد هذا التاريخ، ويصبح متسع الوقت في الظروف العادية؛ فرصة للرئيس من أجل أن يشكل حكومته وأفراد إدارته.

ومع تقدم الوقت، أصبح تاريخ 4 مارس بعيدا للغاية، ونتيجة لذلك، فإن التعديل العشرين الذي تمت المصادقة عليه في 23 يناير 1933، نقل يوم التنصيب إلى 20 يناير والاجتماع الأول للكونجرس الجديد إلى 3 يناير.، ليكون فترة متوازنة تمكن الرئيس من اختيار وترشيح معاونيه.

وكان أول الرؤساء المطبقين للتعديل الجديد هو الرئيس روزفلت الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات 1936، وأدى اليمين في 20 يناير 1937، ومن بعدها لم يحدث أي تغيير لهذا التاريخ.