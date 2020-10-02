المئات يشاركون فى احتفالية الأحزاب بذكري نصر أكتوبر تحت شعار «كلنا معاك»

توافد المئات من المواطنين من مختلف المحافظات، وقوى وأحزاب سياسية للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، والتي كانت دعت لها مجموعة من الأحزاب السياسية.

ورفع المشاركون فى الإحتفالية م أعلام مصر، وارتدي بعضهم "كاب" ملونة بألوان العلم المصري، بينما تباينت الإجراءات الإحترازية التي اتخذها الحاضرين بين ملتزم بارتداء الكمامة، وآخر لم يعبأ بذلك.

وشارك في احتفالية ذكرى حرب أكتوبر، التي دعا لها عدد كبير من الأحزاب أمام المنصة الرئيسية، مواطنون من مختلف المحافظات الجمهورية، ومن مختلف الأعمار من الشيوخ والشباب والأطفال.

ورصد محرر "الشروق"، خلال جولته بالمنطقة المحيطة للنصب التذكاري بمدينة نصر، تواجد أمني مكثف لعناصر الشرطة بعضهم فى الزي المدني وآخرون بالزي العسكري، بينما طافت سيارات تابعة لمرور القاهرة الشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرور أمام السيارات.

ورفع الجميع لافتات تحمل إسم وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجوارها إسم الحزب أو النقابة المشاركة فى الحفل، تحت شعار "كلنا معاك"، " من أجل مستقبل أفضل"، كان أبرزها لافتات حزب مستقبل وطن و النقابة العامة للمعلمين بتمي الأمديد.

وجاء في إحدى اللافتات: "نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حربه ضد الإرهاب والحفاظ علي كيان الدولة المصرية.. مع الجيش والشرطة"

ودعا عدد من الأحزاب السياسية دعت المصريين إلى المشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية في المحافظات.

وطالب حزب الشعب الجمهوري أعضائه وجموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، وقال في بيان أمس: "احتفالًا بالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة، والتي ستظل أبد الدهر عنوانًا يُبرهن على بسالة وإخلاص المواطن المصري، يدعو حزب الشعب الجمهورى كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة اليوم فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

كما دعا حزب مستقبل وطن أعضاؤه للمشاركة في احتفالات أكتوبر، والاحتشاد بالميادين الكبرى فى كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وجدد حزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة العهد والثقة بدعم جهود الرئيس السيسي، في حماية الوطن، ودعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الإستقرار الأمني والإقتصادي والسياسي.

بدوره، دعا حزب المصريين الأحرار، جموع أعضاء الحزب بالمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وقال الحزب أن مقرات الحزب في المحافظات تتزين بالأعلام وتبث الأغاني الوطنية في ذكرى انتصار أكتوبر.

وبعد دعوته لقياداته وأعضاءه للاحتفال بذكرى النصر، جدد حزب المؤتمر العهد بدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته، معربا عن ثقته التامة فى قدرة مصر الرئيس السيسى والشعب المصرى العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.