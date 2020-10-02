العراق يؤكد تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة

أكد العراق موقفه المتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أن القائم بالأعمال المؤقت لممثلية العراق في جنيف عباس كاظم عبيد، ألقى بيان العراق ضمن النقاش العام للبند السابع لجدول أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان، المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وأكد موقف العراق المتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وحق العودة، وحق قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مشددا على أهمية إبقاء هذا البند ضمن جدول أعمال دورات مجلس حقوق الإنسان.

وأدان الانتهاكات والتصعيد المستمر للقوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وحملات الاعتقالات والمداهمات، وقتل الأطفال، وحجز جثامين الشهداء، وسرقة الموارد الطبيعية، وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم البيوت وتهجير سكانها العزل الأصليين، والاعتداءات المستمرة في القدس ومحاولات تغيير هويتها وطابعها الإسلامي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه تلك الانتهاكات.