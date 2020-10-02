البدري: ربنا يشفي الناس الذين يتحدثون عن راتبي

رد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الهجوم الشديد من بعض الجماهير عليه، على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن راتبه الذي يصل إلى 700 ألف جنيه شهريا، في ظل عدم خوض الفراعنة اي مباراة ودية، خلال الفترة الماضية.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "هل هناك مدرب لأي منتخب في العالم ينقطع مرتبه عند توقف المباريات أو خارج الأجندة الدولية؟!".

وأضاف: "لقد تنازلت عن ٢٥٪ من مرتبي مع بداية أزمة فيروس كورونا".

وتابع: "كلام غريب، ربنا يشفي الناس".

واختتم: "هل كان سيتم التطرق لهذا الأمر إذا كان مدرب المنتخب أجنبيا؟!".

ويدخل منتخب مصر معسكرًا بين 9 و17 نوفمبر المقبل، يتخلله خوض مباراتين ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا، برصيد نقطتين من تعادلين مع كينيا وجزر القمر.