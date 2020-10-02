 رئيس حي شرق مدينة نصر: نستقبل طلبات التصالح بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة على المواطن - بوابة الشروق
الجمعة 2 أكتوبر 2020 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

رئيس حي شرق مدينة نصر: نستقبل طلبات التصالح بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة على المواطن

تقديم طلبات التصالح
تقديم طلبات التصالح

نشر في: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 أكتوبر 2020 - 3:55 ص

قال أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التقدم بالطلبات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن «قانون التصالح يعالج ظاهرة تراكمت لفترات طويلة وأصبح من الضرورة والحاجة الماسة تقتضي كأجهزة تنفيذية أن نتدخل لمعالجة هذه الأزمة».

وذكر أن هناك قناعة لدى المواطن بأهمية التصالح، بدليل زيادة الإقبال على تقديم الطلبات الفترة الماضية، مؤكدًا أن أرقام التصالح التي تم تحقيقها تشير إلى استشعار المواطن بمصلحته في هذا الامر.

وتابع: «حتى الآن نحن في مرحلة استقبال الطلبات كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحافظ القاهرة»، مضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على استقبال الطلبات بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة على المواطن المصري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك