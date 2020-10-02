رئيس حي شرق مدينة نصر: نستقبل طلبات التصالح بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة على المواطن

قال أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التقدم بالطلبات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن «قانون التصالح يعالج ظاهرة تراكمت لفترات طويلة وأصبح من الضرورة والحاجة الماسة تقتضي كأجهزة تنفيذية أن نتدخل لمعالجة هذه الأزمة».

وذكر أن هناك قناعة لدى المواطن بأهمية التصالح، بدليل زيادة الإقبال على تقديم الطلبات الفترة الماضية، مؤكدًا أن أرقام التصالح التي تم تحقيقها تشير إلى استشعار المواطن بمصلحته في هذا الامر.

وتابع: «حتى الآن نحن في مرحلة استقبال الطلبات كما قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومحافظ القاهرة»، مضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على استقبال الطلبات بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة على المواطن المصري.