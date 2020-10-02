تقارير: باراجواي تكافح حرائق الغابات والبرلمان يعلن حالة الطوارئ

تكافح باراجواي اليوم الجمعة، حرائق الغابات التي اندلعت في العديد من المناطق، ما دفع البرلمان الوطنى (الكونجرس) لإعلان حالة طوارئ وطنية.



ومنع انعدام الرؤية جراء الدخان طائرات مكافحة الحرائق من الإقلاع، حسبما ذكرت صحيفة هوي اليومية.



وتم تسجيل أكثر من 5 آلاف حريق، الكثير منها في إقليم تشاكو غربي البلاد، والذي يتمتع بقيمة على المستوى البيئي. وأفادت تقارير بوفاة شخص واحد على الأقل.



وتعزى الحرائق إلى عوامل من بينها الجفاف، وموجة من ارتفاع درجات الحرارة وإزالة الغابات. وقال وزير الطوارئ الوطنية خواكين روا إن معظمها قد اشتعل بشكل متعمد.



وأعلن الكونجرس أمس الخميس حالة طوارئ وطنية، بينما قالت حكومة الرئيس ماريو عبده إنها قد تطلب مساعدة دولية.