«البيئة»: إجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة

فؤاد: حملات مرورية يومية على الطرق داخل وخارج المدن وإجراءات قانونية ضد 2224 سيارة مخالفة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية، الغربية،كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية ) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وأضافت فؤاد، في تصريحات لها أمس، أنه تم التفتيش على 2878 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 410 وتوقف عدد 2278 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 190منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة قد بلغ حوالى 200 ألف طن بالموقع التى تم فتحها تحت اشرف وزارة البيئة والزراعة ، وقد قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد 102 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

ولفتت فؤاد إلى حرص الوزارة على تنفيذ حملات مرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 9698 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد 7474 سيارة ومخالفة 2224 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 5449 نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب و الفيس بوك والخط الساخن إلى 111 بلاغ تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية ، وتم التعامل معها.