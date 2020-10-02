هل يهتم الأمريكيون بالديموقراطية؟ ورقة بحثية تجيب

في ورقة بحثية جديدة، تابعة لجامعة ييل الأمريكية، نشر الباحثان ماثيو إتش جراهام وميلان دبليو سفوليك، ورقة بحثية كشفت عن مدى اهتمام الشعب الأمريكي بالديموقراطية، وأهميتها بالنسبة لهم، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُعقد في نوفمبر المقبل.

طرح المحللان في مجلة "أميريكان بوليتيكال ساينس ريفيو" الأمريكية تساؤلاً حول عدد الأمريكيين الذين يتبعون المرشح الذي يحترم الديموقراطية ويمتنعون عن التصويت عندما يفعل شيء غير ديموقراطي، ولقياس ذلك أجرا الاثنان استطلاعا للرأي شارك فيه ما يقرب من ألفي شخص.

قال سفوليك: "إذا سألت الناس عما إذا كانوا يحبون الديمقراطية، فهناك قاعدة اجتماعية تقول إن عليهم الإجابة بنعم، لأنها جمل مكررة ومستهلكة، ولكن الحقيقة ربما ليس بهذه الكمال"، وفق ما ذكره موقع "ذا اتلانتك" الأمريكي.

وكان السؤال الأساسي الذي تم طرحه في الاستطلاع " أنت تقول إنك تحب الديمقراطية، لكن هل ستضحي بأشياء أخرى تحبها نيابة عنها، من خلال حجب تصويتك لمرشح يقوض الديمقراطية؟"

نتج عن الاستطلاع أن 3.5% فقط قد اهتموا بمعايير الديموقراطية في أجوبتهم، ووفقًا لاستطلاعات جراهام وسفوليك، فإن الناس بارعون بشكل ملحوظ في تحديد السلوك غير الديمقراطي.

وطرح جراهام وسفوليك استنتاج أن التحزب يشجع على المزيد من العمل المناهض للديمقراطية، فالأنصار الأقوى سوف يتركون البلطجة تتحكم، وكلما زاد عدد الناخبين والسياسيين الحزبيين الأقوياء، قلت العقوبة على انتهاك القواعد الديمقراطية، وزادت احتمالية انتخاب من يخالف القواعد.

وفي تقرير آخر نشر بموقع مركز الأبحاث الأمريكي بيو، تناول اهتمام الأمريكيين بالديموقراطية، وجد أن بينما يتفق الأمريكيون عمومًا على المثل والقيم الديمقراطية المهمة للولايات المتحدة، فإنهم يرون أن الدولة مقصرة في الوفاء بهذه المثل العليا.

يمتد هذا العجز الديمقراطي، كما وصفه التقرير المنشور في فبراير 2020، إلى انعدام ثقة الجمهور المتزايد والمقلق في قدرة كل منهما على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القيادة الديمقراطية.

وأضاف التقرير أن ما يثير شكوك الأمريكيين حول بعضهم البعض هو العداء الحزبي بشكل متزايد.