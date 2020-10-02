استئناف التعاملات في بورصة طوكيو بعد توقفها

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، بعد أن عادت التعاملات إلى طبيعتها في بورصة طوكيو، في أعقاب توقفها ليوم كامل بسبب عطل في النظام اليوم السابق.

وتراجعت الأسهم بعد ظهر اليوم بسبب تقارير بشأن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وخسر مؤشر نيكي 225 القياسي، حوالي 22ر155 نقطة أو 67ر0% ليغلق عند 9ر23029، بينما تراجع مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقا بحوالي 27ر16 نقطة أو 1%، ليغلق عند 22ر1609.

وتم استئناف التعاملات في الساعة التاسعة صباحا في ثالث أكبر بورصة في العالم، المدرج فيها حوالي 3700 شركة.

وكان عطل النظام أمس الخميس ناجم عن عيب في المعدات في نظام التعاملات وفشل في تحول تلقائي لنظام الاحتياطي، حسب مجموعة "بورصات اليابان" المشغلة للنظام.