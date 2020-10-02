الرقابة المالية الألمانية تشدد على موظفيها في التعاملات بعد فضيحة وايركارد

شددت هيئة الرقابة المالية في ألمانيا، من إجراءاتها تجاه موظفيها بعد فضيحة شركة وايركارد المتخصصة في خدمات الدفع المالية الخاصة.



وأعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الجمعة في برلين أن هناك تعليمات صدرت بهذا الصدد.



وقال متحدث باسم الوزارة، إن التعليمات تستند إلى مدونة قواعد السلوك في مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبقواعد البنك المركزي الألماني، مبينا أن من المقرر فرض حظر على المعاملات المالية الخاصة ذات العلاقة بالشركات المالية الأوروبية.



وكانت شركة خدمات الدفع وايركارد التي أقصيت مؤخرا من مؤشر داكس للشركات الكبرى في البورصة الألمانية، اعترفت بأنها سجلت حجوزات جوية بقيمة 9ر1 مليار يورو في يونيو الماضي قبل إعلان إفلاسها.



ويعتقد مكتب المدعي العام في ميونخ أن الشركة أبلغت عن أرباح وهمية منذ عام 2015 حتى الآن ويقوم المكتب حاليا بالتحقيق في احتيال تجاري عصابي وفقا لتوصيفه.



كما ستتم مناقشة دور الرقابة المالية التابعة لوزارة المالية الألمانية في ذلك.